'Học đòi' vượt đèn đỏ, tài xế nhận ngay cú đâm nhớ đời giữa ngã tư

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 12h24 trưa ngày 22/9 tại ngã tư đường Lê Đức Thọ - Nguyễn Hoàng và được camera giám sát gần hiện trường ghi lại.

Vào thời điểm trên, các phương tiện đang dừng đèn đỏ ở ngã tư thì bất ngờ 1 nam shipper phóng xe máy vượt qua.