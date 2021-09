Học cách kẻ viền mi không chảy nước mắt của ngôi sao truyền hình Mỹ

Khi sử dụng bút chì kẻ mắt, bạn gái nên chuốt chúng trước mỗi lần sử dụng. Điều này không chỉ giúp bạn có đường kẻ sạch hơn mà còn góp phần loại bỏ lớp bẩn bên ngoài ngòi chì. Từ đó, giảm nguy cơ kích ứng, tránh trường hợp các mảnh vụn đọng trên đầu bút rơi vào mắt gây chảy nước mắt.

Với bút kẻ mắt dạng gel, chị em nên dành chút thời gian rửa sạch phần kẻ mắt thừa trên cọ sau khi sử dụng và mỗi lần dùng mới. Tương tự như bút kẻ chì, vệ sinh thường xuyên giúp loại bỏ chất bẩn gây hại, giảm đáng kể tình trạng chảy nước mắt do kích thích.

