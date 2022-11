Học bố mẹ thông minh cách xử lý 6 thói quen xấu của con cái

4. Giả vờ không nghe thấy lời bố mẹ nói

Nhiều bố mẹ phải lặp lại yêu cầu trẻ làm một việc nào đó mà trẻ không thích tới hai, ba, thậm chí là bốn lần, ví dụ như cất đồ chơi hay đi tắm. Tình trạng đó khiến trẻ nhận thức rằng, việc không nghe lời bố mẹ cũng không sao cả và có thể làm bất cứ điều gì mình thích.

Tiến sĩ tâm lý học Kevin Leman, tác giả cuốn sách "First-Time Mom: Getting Off on the Right Foot – From Birth to First Grade", khẳng định: "Bố mẹ nhắc đi nhắc lại yêu cầu khiến trẻ quen với việc đợi đến lời nhắc nhở tiếp theo thay vì chú ý đến lần nói đầu tiên của bố mẹ. Trẻ sẽ điều khiển bạn, và nếu hành vi đó vẫn cứ tiếp diễn, rất có thể trẻ sẽ trở nên bướng bỉnh và không quan tâm đến bất kỳ người nào khác ngoài bản thân".

Cách khắc phục

Yêu cầu trẻ nhìn vào bố mẹ khi người lớn đang nói chuyện. Chạm vào vai con, gọi tên con và tắt tivi cũng có thể giúp bố mẹ khiến trẻ phải chú ý.

5. Nói dối

Trẻ nói dối nhiều hơn bố mẹ thường nghĩ. Nếu trẻ nói đã dọn dẹp giường chiếu trong khi rất ít lần gấp nổi một cái chăn thì bố mẹ thường bỏ qua và không quá đặt nặng vấn đề; nhưng hành vi thiếu trung thực đó cần được ngăn chặn trước khi trở thành thói quen của trẻ.