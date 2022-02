Học Amee cách 'thả thính' tỏ tình crush cho dịp Valentine

Những kỷ niệm đẹp của thời học sinh được tái hiện một cách chậm rãi và đẹp đẽ trong MV Thay Mọi Cô Gái Yêu Anh như lần đầu chạm mắt crush, phút giây yêu đương vô tư, thoải mái đùa vui bên nhau.

Your browser does not support the video tag.