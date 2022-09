Hoạt động vui chơi nhất định phải làm ở Singapore về đêm

Các công ty du lịch tại Singapore hiện tích cực bổ sung nhiều chuyến tham quan ban đêm được lên kế hoạch kỹ lưỡng vào danh sách những hoạt động vui chơi nhất định phải làm ở đảo quốc sư tử. Vì Singapore là một trong những quốc gia an toàn nhất trên thế giới nên các chuyến phiêu lưu vào ban đêm cũng an toàn như bất kỳ chuyến du lịch ban ngày nào.

Trong Tour đêm Vịnh Marina, những người tham gia bắt đầu di chuyển bằng xe đạp kéo dài 2 tiếng khi mặt trời lặn. Khoảng 8 khu vực và điểm tham quan chính được thiết kế trong tour, bao gồm Marina Bay Sands, Singapore Flyer (và đường đua Công thức 1), Marina Barrage, Singapore River, Gardens by the Bay, Boat Quay (cùng với Esplanade, The Merlion, The Fullerton Hotel và Raffles Place), quận Civic và sân vận động quốc gia.

Chuyến tham quan diễn ra hàng ngày (19h-21h) với tối đa 7 người, có giá khoảng 1-1,3 triệu đồng, bao gồm hướng dẫn viên địa phương, thuê xe đạp, thiết bị an toàn, nước, áo, bữa tối và đồ uống. Chuyến tham quan được thực hiện bằng tiếng Anh, với 90% các tuyến đường dành cho xe đạp.

Hành trình khám phá ẩm thực độc đáo kéo dài 3 tiếng vào ban đêm của Wok 'n' Stroll mang đến cho du khách bản xem trước hậu trường về cách những người thợ câu cá của Singapore đánh bắt hàng ngày từ Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương trước khi cá tươi được chuyển đến các chợ trên khắp đất nước. Đây là trải nghiệm mang tính giáo dục cao, bắt đầu từ nửa đêm và kết thúc vào lúc gần sáng. Nó có giá khoảng 3,4 triệu đồng/người, bao gồm bữa sáng. Các chuyến tham quan có sẵn bằng 6 ngôn ngữ.