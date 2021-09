Hoạt động trong “vùng xanh” doanh nghiệp phải có sản lượng cao hơn

“Nguồn nhân lực sẽ là khâu có áp lực lớn nhất lúc này vì kế hoạch sản xuất không ổn định, lúc thiếu lao động, khi lao động lại nghỉ cần trả lương. Một hệ thống quản trị nhân sự điện tử về di biến động như dạng blue zone là cần thiết cho các phòng nhân sự. Trong điều kiện mới nên tiếp cận suy nghĩ về tiền lương theo giờ, thu nhập theo năm, tháng và giãn-ngừng việc trả theo lương tối thiểu, tháng cao điểm làm nhiều hơn thu nhập cao hơn. Truyền thông và thuyết phục lao động theo hệ thống mới sẽ là yếu tố quan trọng, đảm bảo nhân lực trong điều kiện kế hoạch sản xuất biến thiên và khó dự báo được sớm”, ông Trường chỉ rõ.

Tiêm vaccine cho cán bộ công nhân viên là điều kiện tiên quyết cho hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp trong tình hình mới.

Cho rằng chủ trương điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh trở lại theo đặc điểm từng phân khu là đúng đắn và phù hợp, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hanoisme Mạc Quốc Anh nêu rõ, hiện nay các DN gần như kiệt quệ, đã bắt đầu phải lên tiếng kêu cứu. Chuỗi cung ứng bị đứt gãy, các DN xuất khẩu đã “ngấm đòn” và đứng trước nguy cơ mất nhiều hợp đồng.

Chính vì thế, phương châm chống dịch trong chiến lược sống chung với Covid-19 phải đi đôi với ổn định sinh kế. Tất nhiên, các biện pháp đưa ra đều phải tính đến các hệ quả của nó đối với sinh kế và có giải pháp giải quyết cụ thể. Không thể thực hiện phong toả cực đoan, phải thực hiện các biện pháp ngăn chặn virus lây lan nhưng vẫn cần đặt mục tiêu duy trì các hoạt động kinh tế nhất định, để nuôi dưỡng lực lượng chống dịch lâu dài.

“Không mặc nhiên đóng băng toàn bộ hoạt động kinh tế mà phải phân loại các DN theo đặc thù, tính chất hoạt động, theo khu vực, theo năng lực tổ chức sản xuất kinh doanh an toàn. Các DN đạt tiêu chuẩn an toàn sẽ được ưu tiên hoạt động, ngược lại sẽ phải tạm ngừng để đảm bảo an toàn. Tất nhiên tiêm vaccine phải trở thành chính sách quốc gia trên nguyên tắc tiêm vaccine tự nguyện, không cưỡng ép nhưng cần phải có chính sách khuyến khích tiêm vaccine. Người tiêm vaccine phải được có những ưu tiên nhất định trong việc di chuyển, lao động an toàn”, ông Mạc Quốc Anh chỉ rõ./.