Hoạt động kiến tập 'bình thường mới' cho sinh viên

Tham gia kiến tập online, sinh viên được trải nghiệm tham quan, tìm hiểu toàn bộ nhà máy, khám phá chi tiết quy trình công nghệ, các thiết bị, máy móc cũng như tham gia các trò chơi tương tác vui nhộn. Sinh viên Lê Thanh Hảo - Khoa Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Công nghiệp Thực Phẩm chia sẻ: “Trong tình hình dịch hiện tại thì việc tổ chức buổi online này rất hữu ích cho các sinh viên đang có học phần kiến tập”.

Nền tảng “Tham quan nhà máy từ xa” có 5 chức năng chính. Đầu tiên, Chức năng Tham quan theo lộ trình hay Tham quan tự do cho phép các bạn sinh viên lựa chọn tham quan nhà máy và các quy trình sản xuất của từng sản phẩm theo một lộ trình đã được thiết kế sẵn hoặc tự do khám phá với các điểm tham quan theo các điểm điều hướng được tích hợp sẵn. Chức năng xem các thông tin tích hợp tại các điểm tham quan giúp sinh viên tìm hiểu thêm về quy trình sản xuất sản phẩm, quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm cùng nhiều thông tin hữu ích khác được tích hợp dưới dạng hình ảnh, video một cách sinh động, hấp dẫn.

Bên cạnh đó, người dùng còn có thể chọn và xem thông tin các sản phẩm và đặt hàng ngay trên gian hàng chính hãng của Ajinomoto Việt Nam một cách dễ dàng thông qua liên kết đến các kênh thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Tiki nhờ Chức năng mua hàng trực tuyến. Để nâng cao trải nghiệm trong chương trình tham quan này, nền tảng cũng “chuẩn bị” cho người dùng trò chơi tương tác hấp dẫn cùng những phần quà bất ngờ trong Chức năng trò chơi tương tác. Cuối cùng, Chức năng đánh giá trải nghiệm cho phép người dùng để lại đánh giá theo mức độ hài lòng của mình đối với trải nghiệm tham quan.