Hoàng Yến - cô Xuyến 'Về nhà đi con': 4 lần ly hôn, tôi trắng tay

Rất nhiều người khi chưa hiểu thì nói Yến: "Ôi, lăng nhăng, lấy nhiều chồng thế". Tôi nghĩ rằng, người phụ nữ lăng nhăng đàn ông sẽ không bao giờ lấy làm vợ. Không cần phải chứng tỏ: "Mọi người ơi tôi chung thủy lắm". Điều đó là do mọi người phán xét và Yến không quan tâm đến suy nghĩ của người khác.

- Tôi nghĩ không ai giống ai. Nếu họ không yêu mình, tại sao mình lấy làm chồng được. Tôi có bị ép buộc hay chạy theo đồng tiền của người đàn ông nào đâu. Tất cả đều do tôi lựa chọn, tôi không ân hận điều gì. Không ai nắm tay cả ngày lẫn sáng.

Có những người cho rằng, 4 lần chị đều chọn túyp đàn ông xu hướng giống nhau. Có bao giờ chị nghĩ đổ vỡ vì lý do đó?

Trước đây tôi chỉ nghĩ mình không to tiếng cãi chồng, không chửi bậy trong lúc tức giận, chịu nhẫn nhịn đã là tốt lắm rồi. Nhìn những người phụ nữ quát chồng, tôi tự hỏi tại sao họ tài vậy. Sau đó vợ chồng họ vẫn vui vẻ, hạnh phúc.

"Đàn ông mà yêu tôi thì chỉ muốn cưới. Tôi yêu cả đời, yêu đến khi chết"

Tôi từng hỏi Yến My, con gái đầu lòng của chị, qua 4 lần đổ vỡ hôn nhân, người phụ nữ có xứng đáng được hạnh phúc không, My nói rằng, bản thân sinh ra là phụ nữ ai cũng xứng đáng được hạnh phúc và mẹ làm gì để cảm thấy hạnh phúc, bình yên, My đều tôn trọng. Chị có sẵn sàng bước tiếp vào một cuộc hôn nhân khác?

- Hôn nhân thì chắc là không. Nhưng đôi khi chia sẻ chỉ đúng ở thời điểm nói ra. Bây giờ Yến nói không lấy chồng nhưng biết đâu 5-10 năm nữa suy nghĩ lại khác.

Tuy nhiên, Yến bây giờ không áp lực nữa, người yêu thương, có trách nhiệm với mình thì còn hơn một người chồng ấy chứ.

Hoàng Yến và 3 cô con gái xinh xắn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Có người bình phẩm về việc lấy chồng, tôi nói, lấy chồng không dễ đâu. Nhưng tôi tin, tôi muốn lấy chồng bất cứ lúc nào cũng được, vì đàn ông mà yêu tôi thì chỉ muốn cưới, đó là sự thật.

Sau 3 lần chia tay, tôi đã từng nghĩ rằng, sau này sẽ có một người đàn ông hiểu mình hơn.

Đào Hoàng Yến lấy chồng vì khát khao muốn có một gia đình đủ đầy đúng nghĩa cho các con và cho chính bản thân mình.

Tôi nghĩ phụ nữ dù giỏi tới mấy cũng vẫn cần một người đàn ông che chở. Dù có thể, họ không nuôi mình, không mang tiền về đi chăng nữa nhưng mình vẫn cần một bờ vai nương tựa.

Nhưng khi chia tay người chồng thứ 4, tôi nghĩ có lẽ cuộc đời làm vợ của mình đã dừng lại ở đó. Giờ đây, Yến thấy mọi thứ nhẹ nhàng, thanh thản, thích đi đâu thì đi, yêu ai thì yêu, có nhiều thời gian hơn để làm công tác xã hội.

"Khi chia tay người chồng thứ 4, tôi nghĩ có lẽ cuộc đời làm vợ của mình đã dừng lại ở đó", diễn viên Hoàng Yến bày tỏ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Điều đó đồng nghĩa với việc chị đang yêu?

- Đào Hoàng Yến chưa lúc nào không yêu cả, bởi vì ngoài tình yêu trai gái còn có tình yêu lớn hơn với các con. Tôi yêu cả đời, yêu đến khi chết.

Yến vô cùng biết ơn vì cuộc đời đã cho mình 3 cô con gái xinh xắn từ trong tâm hồn tới hình thức.

Sinh nhật gần đây, con gái lớn đã viết tặng Yến ca khúc "Mẹ như một đóa hồng tươi". Cách đây khoảng 3 tháng thì hai con gái lớn đã lần lượt viết thư "tỏ tình" với tôi.

Trong bức thư con gái lớn của tôi viết: "Con rất hạnh phúc vì những điều mẹ đã làm được. Còn điều gì mẹ chưa làm được, con sẽ thay mẹ làm tiếp".

Ngoài các con, thì mẹ cũng là nguồn nghị lực can trường để tôi nhìn vào. Yến có ngoại hình trẻ trung có lẽ cũng là nhờ gen của mẹ. Mẹ năm nay 72 tuổi nhưng nhìn chỉ như hơn 50 tuổi. Bà đi cầu thang vẫn nhảy chân sáo... Năng lượng, sự bao dung đến từ mẹ là động lực cho tôi. Có lẽ tôi còn không mạnh mẽ bằng mẹ.

(Theo Dân trí)