Hoàng Yến Chibi thú nhận thần tượng Isaac

Vừa qua Hoàng Yến Chibi chính thức tung ra MV mới mang tên Đào Đâu Ra Người Như Anh, được sáng tác bởi Khắc Hưng. Đây cũng là sản phẩm âm nhạc tiếp theo đánh dấu sự hợp tác của Hoàng Yến Chibi và nam nhạc sĩ sau Ừ Em Xin Lỗi được phát hành vào cuối tháng 10.

Khác với hình ảnh con ma xinh đẹp trong MV trước, lần này Hoàng Yến đã trở về phong cách quen thuộc: nữ sinh. Đặc biệt, Đào Đâu Ra Người Như Anh còn có sự xuất hiện của những gương mặt vô cùng quen thuộc trong nhóm Ngây Ngô gồm Long Chun, Fox Phạm, Kiều My và Kún Péo (Chiêu Mon).