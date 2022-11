Hoàng Yến Chibi khiến dân mạng phát chán vì rủ loạt sao PR bài hát mới

Your browser does not support the video tag.

Vừa qua, Hoàng Yến Chibi đã chính thức tái xuất với sản phẩm mang tên Ừ! Em Xin Lỗi hợp tác cùng nhạc sĩ Khắc Hưng và rapper B Ray. Sau khi phát hành, sản phẩm nhanh chóng thu hút sự chú ý khi sở hữu lyrics ấn tượng, phần giai điệu vô cùng sôi động, bắt tai.