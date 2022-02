Hoàng Yến Chibi chọn ngày đẹp để nói về…chia tay

Trước đó, khi “nhá hàng” về dự án này trên mạng xã hội, nữ ca sĩ khiến fan không khỏi tò mò. Nhưng trái ngược với dự đoán của mọi người về một ca khúc mới khi chia sẻ poster trước đó, Hoàng Yến Chibi tung hẳn một live performance.

Gồm một loạt những sáng tác mới của Hoàng Yến Chibi, các ca khúc trong live performance được nữ ca sĩ hát live hoàn toàn với sự hỗ trợ từ WHEE! Band và 2 ca sĩ Dư Quốc Vương - rapper Tùng Maru.

Xuất phát từ mong muốn hát thêm nhiều sáng tác của mình, cô mong muốn thông qua live performance để thể hiện những cảm xúc riêng của bản thân.