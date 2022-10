Hoàng Yến Chibi bứt phá khỏi vòng tay mẹ

Mới đây Hoàng Yến Chibi chính thức tung ra MV Ừ! Em Xin Lỗi sau nhiều ngày “nhá hàng”. Được sáng tác và sản xuất bởi "phù thủy âm nhạc" Khắc Hưng cùng sự tham gia của rapper B Ray, ca khsuc mang màu sắc trẻ trung hiện đại và vô cùng khác biệt so với những sản phẩm trước đây của Hoàng Yến.

Your browser does not support the video tag.

MV Ừ! Em Xin Lỗi

Tại sự kiện, sự vắng bóng của mẹ Hoàng Yến khiến nhiều người thắc mắc, nữ ca sĩ cho hay: "Mẹ Yến vẫn đồng hành cùng Yến nhưng chỉ phụ trách phần hợp đồng và các công việc cực quan trọng, còn lại những công việc như nhận show, quản lí công việc thì sẽ do Yến và team phụ trách. Mẹ Yến cũng có những công việc riêng nên không có nhiều thời gian".