‘Hoàng tử Vpop’ vừa gây sốt show âm nhạc Trung Quốc: Đại gia ngầm, không đi hát vẫn dư dả, U45 còn độc thân

Lần đầu tiên xuất hiện trên show âm nhạc của Trung Quốc, nam ca sĩ này đã khiến khán giả và nhiều tên tuổi gạo cội của nước bạn phải trầm trồ. Giọng hát khiến các sao Hoa Ngữ phải trầm trồ Sáng ngày 29/9 vừa qua, trang chính thức của chương trình Our song Trung Quốc đã công bố sự xuất hiện của 2 ca sĩ Việt Nam trong đêm biểu diễn trực tiếp sắp tới với vai trò khách mời đặc biệt. Đó là Hoàng Hải và Vũ Thảo My. Đến đêm cùng ngày, 2 đại diện của Việt Nam đã có màn ‘‘debut’’ đầy ấn tượng với ca khúc Hoang mang của Hồ Quỳnh Hương. Bài hát này từng được Hoàng Hải thể hiện cùng với ca sĩ Ly Ly trong Our Song Việt Nam (Bài hát của tôi). Nay anh tiếp tục song ca với Vũ Thảo My - một nữ nghệ sĩ trẻ của thế hệ Gen Z.. Với giọng ca nội lực và phong thái trình diễn chuyên nghiệp, 2 ca sĩ đại diện cho 2 thế hệ âm nhạc của Việt đã mang đến một tiết mục hoàn hảo, khiến các tên tuổi đình đám có mặt tại chương trình như: Đại Trương Vĩ, Cổ Cự Cơ, Trương Viễn, Mao Bất Dịch, Lưu Vũ Ninh,... cũng phải gật gù. Ngay sau khi chương trình phát sóng, phần trình diễn của Hoàng Hải và Vũ Thảo My nhanh chóng thu hút được sự chú ý của đông đảo cư dân mạng Việt và Trung. Khán giả nước nhà không khỏi tự hào trước màn ra mắt thành công và đầy ấn tượng của 2 đại diện Việt Nam. Trong đó, phần thể hiện của Hoàng Hải nhận được ‘‘mưa lời khen’’ vì quá đỗi cảm xúc và thành công đưa bài hát đi đến cao trào. ‘‘Hoàng tử Vpop’’ của Việt Nam Hoàng Hải tên đầy đủ là Nguyễn Hoàng Hải, sinh năm 1982 tại Hà Nội. Anh được biết đến với biệt danh ‘‘Hoàng tử Vpop’’ vì sở hữu vẻ ngoài thư sinh, phong trần cùng với giọng hát đầy nội lực. Trước khi chính thức đến với nghệ thuật, Hoàng Hải từng là thủ khoa đầu vào của khoa Thanh nhạc của Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Hà Nội Với chất giọng cao và phong cách trình diễn ấn tượng, Hoàng Hải nhanh chóng bén duyên với nghề hát. Năm 2006, anh giành giải Ca sĩ được yêu thích nhất tại Sao mai điểm hẹn. Năm 2009, anh lọt vào danh sách 10 ca sĩ hàng đầu Việt Nam tại chương trình Làn sóng xanh. Trong giai đoạn từ 2006 - 2012, tên tuổi của Hoàng Hải phủ sóng rộng rãi trên nhiều chương trình về âm nhạc. Đây được coi là thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp nghệ thuật của nam ca sĩ. Một số bài hát nổi bật của anh phải kể đến như: Em sẽ là giấc mơ, Cứ im lặng đi, Mắt cười, Nỗi nhớ ngày đông… Từ sau năm 2012, Hoàng Hải bỗng dưng ‘‘biến mất’’ khỏi thị trường âm nhạc Việt. Tên tuổi của anh dần trở nên nhạt nhòa hơn so với những đồng nghiệp cùng thời. Nhiều khán giả tiếc nuối khi không còn thấy nam ca sĩ xuất hiện trên các chương trình âm nhạc hay ra mắt sản phẩm mới. Những tưởng sự nghiệp âm nhạc của Hoàng Hải đã tạm dừng, đến năm 2023, nam ca sĩ đã có màn trở lại đầy bất ngờ trong chương trình Ca sĩ mặt nạ với bộ mascot Bố gấu. Anh được khán giả yêu mến bởi chất giọng cao, sáng và diện mạo trẻ trung, bảnh bao như không hề có dấu hiệu của tuổi tác. Sau chương trình, anh ra mắt MV Câu trả lời duy nhất tại như cột mốc đánh dấu sự trở lại của mình. Về lý do rời xa showbiz hơn 10 năm, Hoàng Hải bộc bạch: “Trước đây, tôi cũng hạnh phúc với khán giả, âm nhạc, những người yêu thương tôi. Nhưng rồi sau đó, tôi muốn ngừng lại để cân bằng, chiêm nghiệm cuộc sống, vậy mà chớp mắt đã gần chục năm, quá kinh khủng”. Đến tháng 8 năm 2024, Hoàng Hải xác nhận tham gia chương trình Bài hát của tôi. Anh cùng với những ca sĩ, diva nổi tiếng như: Thanh Lam, Thu Minh, Quang Linh, Thanh Hà, Ngọc Anh, Hoàng Hải, Lương Bích Hữu, Mai Tiến Dũng được xếp vào nhóm thế hệ truyền lửa của chương trình. ‘‘Đại gia ngầm’’ vẫn còn độc thân Bên cạnh danh xưng ‘‘hoàng tử Vpop’’, Hoàng Hải còn được khán giả gọi là ‘‘đại gia ngầm’’ của showbiz Việt. Từ thời điểm mới ra mắt, nam ca sĩ sống khá kín tiếng. Anh ít khi chia sẻ các thông tin về cuộc sống cá nhân và gia đình. Sau hơn 10 năm Hoàng Hải ‘‘mất tích’’ khỏi showbiz, có rất nhiều đồn đoán cho rằng anh dừng ca hát vì muốn có thời gian cho tình yêu. Nhiều người còn nói anh là đại gia nên không cần đi hát. Đáp lại những thông tin này, nam ca sĩ nói: ‘’Nói mình là đại gia thì cũng đúng. Tôi tự tin mình là đại gia bởi vì tôi luôn tiêu ít hơn số tiền mình kiếm được. Thế là mình dư rồi. Mà một người dư dả thì là đại gia rồi.’’ Khi nhận được câu hỏi về lý do vẫn độc thân ở tuổi U45, Hoàng Hải thẳng thắn cho biết bản thân quen với cuộc sống một mình, ngại tiến tới hôn nhân. ‘‘Với một con người, thói quen có lẽ là thứ khó phá vỡ nhất. Đã bao nhiêu năm tôi quen với vòng an toàn này, tôi thấy khó khăn và ngần ngại khi thay đổi sang trạng thái hôn nhân. Lý do thứ hai là tôi cũng đã ngoài 40 tuổi, một cái ngưỡng hơi khó để lựa chọn người phù hợp. Những người phù hợp ở tầm tuổi tôi họ đã kết hôn hết mất rồi’’ - Hoàng Hải chia sẻ với báo Dân Trí. Theo Người Đưa Tin