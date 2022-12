"Hoàng tử bé" Antoine Griezmann của tuyển Pháp: Si tình và chung tình

Antoine Griezmann sớm tìm thấy tình yêu đích thực của cuộc đời mình từ năm... 17 tuổi và kiên trì theo đuổi bền bỉ (Ảnh: New York Post).

Tiền đạo của tuyển Pháp Antoine Griezmann (31 tuổi) đã chia sẻ về hành trình theo đuổi và chinh phục người vợ hiện tại của anh - Erika Choperena trong cuốn tự truyện ra mắt hồi năm 2019.

Cuốn tự truyện "Getting to the Top of World Football" (Bước lên đỉnh cao của thế giới bóng đá) của Griezmann những ngày này bỗng gây sốt trở lại, khi tuyển Pháp - đội tuyển đương kim vô địch - đang đứng trước vận hội lớn để tiếp tục chinh phục ngôi vị vô địch World Cup 2022.

Trong cuốn tự truyện, bên cạnh những chia sẻ về sự nghiệp thi đấu, Griezmann không quên nhắc tới chuyện tình đẹp với người vợ của mình khi anh mới 17 tuổi, lúc này Erika đang ở tuổi 18: "Erika theo học ở một ngôi trường nằm gần nơi tôi đang luyện tập, chúng tôi tình cờ gặp nhau trên đường vài lần và trao nhau số điện thoại để nhắn tin. Trong vòng một năm rưỡi, tôi liên tục gửi tin nhắn cho cô ấy, tôi đã phải rất nỗ lực để có thể chinh phục trái tim cô ấy".