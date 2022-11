'Hoàng tử Ballad' của Kpop bị quỵt hàng tỷ won doanh thu suốt 18 năm

Lee Seung Gi phát hành 137 ca khúc và 27 album trong 18 năm hoạt động nhưng chỉ nhận tiền lương 0 đồng

Lee Seung Gi tiếp tục thành công với các ca khúc sau đó như Words that are hard to say, White lie, Will You Marry Me,... và được người dân Hàn ưu ái đặt cho biệt danh "hoàng tử Ballad".

Thế nhưng theo Dispatch, trong suốt giai đoạn từ 2004 - 2009, dữ liệu doanh thu âm nhạc của Lee Seung Gi đã bị công ty quản lý Hook Entertainment "làm mất". Chính anh cũng không thể biết được mình đã kiếm được bao nhiêu tiền trong giai đoạn đó.

Dispatch cho biết từ tháng 10/2009 đến tháng 9/2022, hoạt động âm nhạc của Lee Seung Gi giúp công ty đem về khoảng 9,6 tỷ won (~ 175 tỷ đồng). Như vậy nếu tính cả quãng thời gian 2004 - 2009, doanh thu âm nhạc của Lee Seung Gi chắc chắn đã vượt 10 tỷ won.