Hoàng tử 27 tuổi của hoàng gia Đức: Các nước đang phát triển như Việt Nam có thể vượt qua phương Tây về Web 3.0 với blockchain, metaverse...

Theo vị hoàng tử trẻ tuổi đến từ Đức, Web 3.0 không chỉ là một lĩnh vực công nghệ, Web 3.0 còn là nền kinh tế thứ hai. "Đừng nghĩ đến việc kiếm tiền một cách nhanh chóng, điều đó sẽ phá hủy ngành công nghiệp này. Thứ các bạn cần tập trung là làm sao để giúp đỡ mọi người trong đất nước của mình".

Hoàng tử Heinrich Donatus gây chú ý trên thế giới khi thực hiện ý tưởng mang tòa lâu đài Bückeburg nguy nga phía Bắc nước Đức mà gia tộc anh sở hữu suốt 700 năm qua lên vũ trụ ảo metaverse để bảo tồn địa danh lịch sử này. Anh hiện trực tiếp kinh doanh trong lĩnh vực blockchain và là nhà đồng sáng lập của 3.0 Labs, một studio nghiên cứu và phát triển các dự án ứng dụng công nghệ blockchain.

Trong chuyến thăm Việt Nam gần đây, vị doanh nhân trẻ đã nhìn thấy ở dải đất hình chữ S sự phát triển mạnh mẽ của blockchain và Web 3.0, hứa hẹn nhiều cơ hội đột phá trong tương lai.

Web 3.0 có thể sẽ tạo ra một nền kinh tế thứ hai

Heinrich Donatus tham gia cùng đoàn với Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Thụy Sỹ Philipp Rosler (Nguyên Phó Thủ tướng Đức) và làm việc với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ngày 28/6 vừa qua để tìm hiểm cơ hội thúc đẩy hợp tác, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Đức, Thụy Sỹ.

Vị hoàng tử chưa đầy 30 tuổi này cho biết anh đã vô cùng ấn tượng với sự năng động và nền tảng của cộng đồng doanh nhân và kỹ sư công nghệ trẻ Việt Nam trong lĩnh vực blockchain.

"Các quốc gia đang phát triển có cơ hội to lớn hơn nhiều so với các nước phương Tây (về công nghệ web thế hệ thứ 3 - Web 3.0)", Heinrich Donatus phát biểu tại talkhshow The Next Power. "Các nước phương Tây có cơ sở hạ tầng quá vững chắc, việc đó trở thành một rào cản cho việc triển khai những thứ mới. Trong khi đó ở các nước như Việt Nam, có cơ hội để chúng ta nhảy vọt và bỏ qua những bước phát triển như phương Tây, thậm chí vượt qua họ".