Hoàng Touliver dìm vợ không thương tiếc khi thấy Tóc Tiên 'loi nhoi'

Mới đây, cư dân mạng không khỏi thích thú khi xem đoạn clip ghi lại khoảnh khắc sinh hoạt gia đình nhà Tóc Tiên trên Instagram. Kèm theo đó, nữ ca sĩ còn hài hước viết thêm chú thích: "Sinh hoạt gia đình lành mạnh sau bữa cơm tối".

Cảnh sinh hoạt gia đình nhà Tóc Tiên khiến fan xôn xao.

Theo đó, trong đoạn clip có thể thấy người dễ thu hút sự chú ý nhất chính là Hoàng Touliver ngồi sát khung hình. Nam producer đang ngồi chơi guitar điện tự do, có khi là đang tìm cảm hứng cho sản phẩm mới.