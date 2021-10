Hoàng Thùy nói gì trước nghi vấn bị Thùy Dương chửi tục?

Những ngày qua, Hoàng Thùy - Thùy Dương - Minh Tú bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý với scandal từ show diễn của NTK Chung Thanh Phong.

Ồn ào bắt nguồn từ một clip quay tại cánh gà, ghi lại cảnh Hoàng Thùy - Minh Tú đồng diễn vedette.

Một giọng nói lọt vào clip, chê bai và chửi tục: "Gì kỳ vậy? Đi không chờ nhau gì mấy má. M* mất dạy dễ sợ không". Qua chất giọng, dân mạng réo tên chân dài Thùy Dương.