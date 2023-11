Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu hát về hạnh phúc trong tình yêu

Nói về nhạc phẩm này, Hoàng Thùy Linh bày tỏ: "Tôi nghĩ rằng, hiện hữu trong trái tim mỗi chúng ta luôn có một miền đất hứa. Chỉ cần nhận ra yêu thương sẵn có bên trong, ta sẽ tìm thấy nó. Khi ta được sống trong tình yêu thương, được che chở bởi lòng tốt và vỗ về bằng sự kết nối, đó là một miền đất hứa hẹn cho những điều tuyệt vời giữa những tâm hồn".

MV ca khúc lấy bối cảnh thiên nhiên của vùng đất Ba Vì với bãi cỏ xanh ngát, mang đến không gian thênh thang, trù phú. MV mở đầu bằng hình ảnh Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu chạm ngón tay vào nhau tại rừng hoa dã quỳ thơ mộng.



Hoàng Thùy Linh mượn hình ảnh hoa lan hồ điệp để nói về tình yêu