Hoàng Thùy Linh nhận Seunghoon (WINNER) làm 'chú rể'

Ca khúc See Tình của nữ ca sĩ có giai điệu dance-pop chủ đạo. Tiêu đề đặt theo hướng chơi chữ, người nghe có thể hiểu See Tình là "si tình" hay "nhìn thấy tình yêu" đều được.

Mới đây, cộng đồng mạng đã bất ngờ phát hiện "con rể Việt Nam" Seunghoon (WINNER) từng là một trong những ngôi sao Kpop mê mẩn See Tình.

Đặc biệt, Seunghoon dùng vũ đạo Sorry Sorry của Super Junior để nhảy trên nền nhạc của Hoàng Thùy Linh. Cứ ngỡ không hợp thế mà động tác lại rất ăn khớp với nhịp điệu của See Tình. Nam idol rất thoải mái tự tin biểu diễn, vũ đạo tự nhiên vô cùng khiến các fan không khỏi cảm thán.