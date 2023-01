Hoàng Thùy Linh 'mở bát' ngày đầu năm

Hạ Phỏm là một sáng tác của nhạc sĩ Khắc Hưng, MV được thực hiện bởi đạo diễn Kawai Tuấn Anh, bài hát nằm trong album LINK được phát hành vào tháng 8/2022. Nữ ca sĩ cùng ekip đã đặt ca khúc này ở vị trí cuối cùng trong album như một lời kết đầy tự do, tự tại cho một hành trình nhiều cảm xúc của LINK.

Your browser does not support the video tag.

MV Hạ Phỏm- Hoàng Thùy Linh

Chia sẻ về tên ca khúc, nữ ca sĩ bộc bạch: "Hạ phỏm là một ván cờ mà tôi đang chơi cùng chính mình, đấu tranh với những phần tiêu cực và bất ổn của bản thân, vượt qua những khúc ngoặt mà cuộc đời dành cho để hướng đến những điều tốt đẹp, hoàn thiện bản thân mình hơn mỗi ngày bằng thái độ biết ơn, trung dung và tận hưởng.