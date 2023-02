Hoàng Thùy Linh không xuất hiện trong MV mới của Đen Vâu

Bản rap Luôn yêu Đời của Đen mang đến những định nghĩa thú vị về sự yêu đời. Qua góc nhìn của nam rapper, yêu đời không phải một điều lớn lao mà ẩn chứa trong từng hành động nhỏ và mối quan hệ xung quanh chúng ta.

Ca khúccòn có phần góp giọng của Cheng - một người em thân thiết với Đen Vâu. Cheng cũng là người tham gia phần sản xuất hậu kỳ của ca khúc Trốn Tìm và còn thường xuyên đồng hành cùng Đen trên các sân khấu trong vai trò background vocal.

MV Luôn Yêu Đời - Đen Vâu

Đen chia sẻ về cảm hứng viết Luôn Yêu Đời: “Mỗi người có cuộc sống riêng, tôi không biết phải làm sao để động viên cho đúng với từng cá nhân nên tôi mới nghĩ đến một thông điệp phù hợp nhất là Luôn Yêu Đời. Điều này đến từ chính những trải nghiệm của tôi, ngay cả lúc mình vất vả nhất, chưa có một định hướng gì cho cuộc đời thì mình cũng chưa từng chán ghét cuộc đời, mình luôn rất yêu và tận hưởng nó mỗi ngày".