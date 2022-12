Hoàng Thùy Linh gặp muôn vàn trắc trở khi quyết tâm chia tay ai đó

Hoàng Thùy Linh đã có một năm hoạt động âm nhạc với những sản phẩm đình đám, được mọi người thuộc và cover những điệu nhảy. Và để "chốt sổ" cho một năm đầy màu sắc của mình, Hoàng Thùy Linh đã cho ra mắt MV Bo Xì Bo vào tối 12/12. Đây là một sáng tác của DTAP nằm trong album Link mà nữ ca sĩ phát hành trước đó.

Your browser does not support the video tag.

MV Bo Xì Bo - Hoàng Thùy Linh