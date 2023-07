Hoàng Thùy Linh, DTAP phản ứng gì khi xem Blackpink nhảy 'See Tình'?

Sau khi Blackpink biểu diễn xong tiết mục Typa girl, thành viên Jennie bất ngờ ngẫu hứng nhảy một đoạn vũ đạo ca khúc See tình - bản hit nổi tiếng khắp châu Á của Hoàng Thùy Linh (do DTAP sáng tác).

Jennie gây "sốt" khi thực hiện vũ đạo "See Tình"

Không chỉ có khán giả hào hứng mà Hoàng Thùy Linh và DTAP - chủ nhân bản hit - cũng "vỡ òa" trước khoảnh khắc này.

Trao đổi với phóng viên Dân trí ngay trong tối 29/7, các thành viên DTAP cho biết họ "hạnh phúc tột độ, không nói nên lời" khi chứng kiến khoảnh khắc 4 cô gái của Blackpink nhảy See tình trên sân khấu tại Hà Nội.

DTAP chia sẻ thêm: "Chúng tôi đã gào thét dưới khán đài khi ca khúc See tình bất ngờ được vang lên trong concert Born Pink. Không có gì hạnh phúc hơn khi tận mắt xem các cô gái Blackpink nhảy ca khúc của mình trên sân khấu.