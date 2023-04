Hoàng Thùy Linh chẳng được lợi gì từ cơn sốt ‘See tình’

See Tình chỉ gây sốt ở châu Á chứ chưa lan tỏa trên thế giới.

Thành công của See Tình khiến nhiều người nhớ đến Ghen Cô Vy từng “gây bão” năm 2020. Điểm chung của cả 2 là đều có drop (đoạn nhạc bất ngờ thay đổi nhịp điệu bài hát) bắt tai, kết hợp phần vũ đạo khiến nhiều người thích thú hưởng ứng. Nhưng Ghen Cô Vy trở thành hiện tượng toàn cầu còn See Tình chỉ dừng ở phạm vi các nước châu Á.

See Tình tiếp tục trở thành đề tài được khán giả quan tâm khi xuất hiện trong tập mới nhất của Running Man – show truyền hình thực tế nổi tiếng của Hàn Quốc. Ngoài ra, ca khúc cũng lấy được lòng nhiều nghệ sĩ xứ kim chi như nhóm EXO, Super Junior, Astro… Thậm chí, bản hit còn lọt vào bảng xếp hạng âm nhạc nước này, cạnh tranh nhiều ca khúc Kpop.

Nhờ tính thời sự và nội dung ý nghĩa, ca khúc do Khắc Hưng sáng tác nhanh chóng được lan truyền mạnh mẽ. Bản hit liên tục xuất hiện trong nhiều phương tiện truyền thông nước ngoài, điển hình là chương trình Last Week Tonight - do John Oliver làm MC, phát trên kênh HBO.

Điều đáng bàn là sau đó, tạp chí âm nhạc nổi tiếng Billboard (bản Mỹ và Nhật) còn có bài giới thiệu về Khắc Hưng như một yếu tố làm nên thành công của bài hát. Nhận xét về Ghen cô Vy, Billboard Mỹ dành nhiều mỹ từ và bày tỏ sự ngưỡng mộ với nam nhạc sĩ sinh năm 1992, ít nhiều giúp tên tuổi anh được ghi nhận.

Trái lại, Hoàng Thùy Linh vẫn chưa phải là một cái tên được truyền thông nước bạn quan tâm. Khi phân tích bản hit, các trang Nikkei Asia (Nhật), MK, Newspim (Hàn) dành nhiều lời khen cho bản phối và phần điệp khúc, nhưng không giới thiệu nhiều về ca sĩ.

Sau khi See Tình gây sốt, sự nghiệp của Hoàng Thùy Linh cũng không được hưởng lợi quá nhiều. Cô vẫn là gương mặt được yêu thích nhưng khó gọi là bùng nổ, đột phá. Các MV sau này của nữ ca sĩ cũng chỉ thu hút được khán giả trong nước, chưa được khán giả quốc tế chú ý.

Nhiều ý kiến cũng chỉ ra rằng chỉ đoạn điệp khúc remix của See Tình gây sốt chứ không phải cả bài hát. Khán giả ngoại quốc biết và thích See Tình chủ yếu thông qua bản remix của nhóm Cukak hơn là bản gốc. Với bệ phóng là TikTok, bản remix được lan truyền với tốc độ mạnh mẽ, kết hợp điệu nhảy thú vị nên được nhiều người thích thú sử dụng trong các video.



Khán giả quốc tế thích bản remix chứ không phải vì Hoàng Thùy Linh hay ca khúc gốc.