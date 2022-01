Hoàng Thùy Linh bị chê hát live kém, nghe tưởng 'Chipoo ver.2'

Your browser does not support the video tag.

Hoàng Thùy Linh hát live Thì Thầm Mùa Xuân

Theo đó, clip này của Hoàng Thùy Linh bị phần tiếng và hình bị trật, không ăn khớp. Khiến nhiều khán giả đặt ra nghi vấn rằng cô nàng có hát live thật không?

"Bài Thì Thầm Mùa Xuân mà khó thì thôi làm Chipoo ver.2 đi", "Chị cứ hát nhạc của chị, đừng remix nữa được không?", "Phải nghe lại bản gốc cho bõ tức!", ... khán giả xôn xao clip live của Hoàng Thùy Linh.