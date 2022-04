Hoàng Thùy Linh ám ảnh chính hit của mình trên 'tóp tóp'

Đặc biệt, để chiều lòng khán giả có mặt, Hoàng Thuỳ Linh đã yêu cầu được bật đoạn nhạc ca khúc See Tình đang hot trên TikTok để "quẩy" chung với khán giả trước khi kết thúc phần biểu diễn của cô trong đêm nhạc.

Your browser does not support the video tag.

Clip Hoàng Thuỳ Linh "quẩy" cùng khán giả trên giai điệu "See Tình" đang hot trên TikTok. (Nguồn: Duongusi).

Thiện Lành (T/h)

Theo VietNamNet