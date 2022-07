Hoàng Rob: 'Bùi Lan Hương xấu tính, đi quay mắng make up, đòi về'

Trong buổi ra mắt, Hoàng Rob đã chia sẻ câu chuyện khi quay MV cùng Bùi Lan Hương, nam nghệ sĩ thẳng thắn chia sẻ "tính xấu" của nữ ca sĩ: "Chị Hương rất xấu tính. Tại vì lúc đi ăn thì chị rất vui, nhưng bắt đầu quay thì chị hay nhăn nhó, mắng make up, đòi về rồi đủ kiểu..."

Clip Hoàng Rob kể xấu Bùi Lan Hương



Hoàng Rob kể xấu Bùi Lan Hương khi đi quay