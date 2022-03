Hoàng My tiết lộ lý do nhờ H'Hen Niê dạy catwalk

Mở đầu tin sao Việt là chia sẻ của Á hậu Hoàng My. Đăng ảnh bên H'Hen Niê, cô cho biết: "Nay cục cưng tập catwalk cho chị". Trò chuyện cùng mọi người, Hoàng My hài hước bật mí lý do đàn em giúp sức: "Sắp tới chị thi lại Hoa hậu Hoàn vũ nên phải H'Hen tập catwalk mới chịu".



Phương Mai khoe: "Cựu F0 xúc động khôn xiết khi được chị yêu gửi bát chè tuyết giáp nghĩa tình để bồi bổ mau lại sức còn leo cột lia lịa".