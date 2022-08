Hoàng My khen Kim Duyên đẹp hơn Miss Universe 2021

Mới đây, MXH lan truyền đoạn clip ngắn gây chú ý, liên quan đến Hoàng My và Kim Duyên. Cụ thể, đây là clip được cắt từ livestream của Hoàng My tại chung kết Miss Universe 2021, diễn ra ở Israel.

Clip ghi lại khoảnh khắc đương kim Miss Universe - Harnaaz Sandhu - khi ấy được xướng tên vào top 16.

Đáng chú ý, khi đọc được bình luận trên livestream dành lời khen cho nhan sắc Harnaaz Sandhu, Hoàng My nói: "Ấn Độ đẹp hả. Ấn Độ đẹp, nhưng đứng gần Duyên thì Duyên đẹp hơn".



Cặp chị em thân thiết Kim Duyên - Hoàng My.