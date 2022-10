Hoang mang vì "giấc mơ Mỹ" của chồng

Hai năm trở lại đây, "giấc mơ Mỹ" của chồng cứ trở đi trở lại với ý định ngày càng quyết liệt, to lớn hơn, khiến chị bội phần hoang mang, lo lắng.

Nếu đó là ước vọng lập nghiệp của chồng với ý chí tiến thân rõ ràng của thời tuổi trẻ thì chị đã không phải lo lắng đến mất ăn mất ngủ như vậy. Đằng này, tháng năm tuổi trẻ của chồng là tháng ngày bươn chải lăn lóc hết công trình này đến công trình khác, từ cu li, phụ hồ rồi cao hơn một bước là làm thầu xây dựng sau vài chục năm kinh nghiệm. Thế nhưng, dường như cái nghiệp đã vận vào nghề. Anh dính vào rượu triền miên. Mỗi khi chị nhắc anh bớt nhậu thì anh đều gân cổ lên cho rằng chị không biết làm ăn.

Làm ăn - với anh - là những hợp đồng thầu khoán được ký trên bàn nhậu, khi tất cả đã ngà ngà say men rượu, say mồi, say gái... Nhưng điều chị ấm ức nhất là việc “làm ăn” của chồng không hề mang về tiền bạc rủng rỉnh cho chị và các con. Chị vẫn phải khổ sở xoay trở đủ nghề, từ bán hàng online, may gia công, giúp việc theo giờ… để kiếm tiền cho con đi học.

Tiền chồng đưa hàng tuần được vài ba triệu đồng đều “sứt mẻ” theo những chầu nhậu đãi thợ thầy cuối tuần, khi tại nhà, khi ra quán lai rai. Nhiều lần chị phản ứng, yêu cầu chồng hoặc giảm việc nhậu, hoặc mỗi tháng đưa về cho mẹ con chị vài chục triệu đồng. Anh chỉ cười trừ, lè nhè bảo chị là đàn bà, biết gì mà nói. Rồi mọi việc đâu vào đó, chồng vẫn nhậu, nhà vẫn nghèo.

Trong khi chị lo toan gánh vác mọi thứ, anh chỉ mơ mộng đến việc làm sao để được đi Mỹ (Ảnh minh họa)

Trong khi chị tất tả lo toan gánh vác mọi thứ, anh lại chỉ để tâm mơ mộng hão huyền đến việc làm sao để được đi Mỹ lao động, định cư. Anh nói, nhất định sẽ tìm đường xuất ngoại khi có điều kiện.

Tại sao “giấc mơ Mỹ” lại ám chồng mình đến thế? Chị trăn trở bao đêm. Cuối cùng chị cũng ngỡ ngàng nhận ra nguồn cơn của giấc mơ hão huyền ấy. Nhận ra rồi lại càng thêm lo.

Chị nhớ cách đây 2 năm, vợ chồng chị được một cậu em họ bên nhà chồng mời ăn tiệc chia tay để cậu ấy lên đường sang Mỹ.

Gia đình cậu em họ vốn cũng ít khi qua lại với vợ chồng chị, trừ những dịp giỗ ông bà. Chị nhớ họ có hai đứa con đều đã lớn, rất ngoan hiền. Chị còn nhớ vợ của cậu ấy có hai lúm đồng tiền rất duyên dáng trên khuôn mặt khả ái. Vợ đẹp, con ngoan, công việc làm ăn thuận lợi... Nhưng đùng một phát, cậu ấy đi Mỹ.

Buổi tiệc chia tay đó được tổ chức ở nhà hàng. Điều khiến chị kinh ngạc nhất là cậu ấy xuất hiện tay trong tay với một cô gái có vẻ đẹp thẩm mỹ khá sắc sảo, không có vợ con bên cạnh. Chị ngỡ ngàng khi nghe được câu chuyện đi Mỹ ly kỳ của cậu ta từ những anh em họ hàng.

Thì ra, cậu ta đã nuôi “giấc mơ xứ lạ” từ bao nhiêu năm trước. Trong khi bôn ba làm ăn, cậu ta quen cô gái kia - người có thân nhân bên Mỹ. Thế là, cậu đi một nước cờ không ai ngờ tới. Cậu bàn với vợ làm thủ tục ly hôn giả, rồi kết hôn giả với cô gái ấy để hợp pháp hóa thủ tục ra nước ngoài. Mọi vốn liếng làm ăn tích cóp bao năm cậu gom hết đưa cô ấy để chứng minh tài chính đủ khả năng ra nước ngoài.

Chị nhớ lại “giấc mơ Mỹ” của chồng mà rùng mình. Lỡ như anh cũng đi nước cờ như cậu ấy, chị sẽ ra sao? (Ảnh minh họa)

Một kết cục bi hài khác mà chị mới nghe được: hai vợ chồng họ từ ly hôn giả thành ly hôn thật. Là bởi lời hứa sẽ gửi tiền về chu cấp cho vợ con và sẽ làm thủ tục bảo lãnh con qua với mình, cậu ta đã quên mất từ lâu. Giờ, cậu ta và cô gái kia đang sống êm ấm bên xứ người, với đứa con vừa chập chững biết đi.

Bên này, cô vợ chừng như già đi hẳn bởi bao lo toan khi hai đứa con đang lớn, nhu cầu tiền bạc, vật chất ngày càng nhiều. Hôm gặp chị, cô ấy thốt lên chua xót: “Tại em ngu quá, chị ơi!”.

Nhìn hoàn cảnh ba mẹ con cô ấy, chị nhớ lại “giấc mơ Mỹ” của chồng mà rùng mình. Lỡ như anh cũng đi nước cờ như cậu ấy, chị sẽ ra sao?

Tử Anh Anh