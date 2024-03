Hoàng hôn ảo diệu trên miền đất Quảng Ngãi

Trên hành trình về miền di sản Văn hóa Sa Huỳnh, du khách có thể đi ghe cùng ngư dân quăng lưới đánh bắt cá, ngắm hoàng hôn trên đầm An Khê, xã Phổ Khánh (thị xã Đức Phổ). Đầm An Khê là đầm nước ngọt lớn nhất tỉnh Quảng Ngãi, nằm trong Quần thể di tích Quốc gia đặc biệt Văn hóa Sa Huỳnh thuộc địa phận xã Phổ Khánh (thị xã Đức Phổ), Đầm nước ngọt An Khê được ví là “trái tim”, báu vật thiên nhiên bên bờ biển thơ mộng Sa Huỳnh.

Vào buổi hoàng hôn, bầu trời dần buông xuống lững lờ nhuộm màu rực rỡ trên mặt đầm tạo nên không gian đầy chất thơ. Khoảnh khắc kỳ diệu ấy chỉ xuất hiện trong chưa tròn một giờ nhưng mang lại cho du khách cảm xúc bâng khuâng khó tả. G

iữa thiên nhiên hoang sơ, ngư dân địa phương đi thuyền nan thả lưới, khua mái chèo đuổi cá trên đầm An Khê càng tạo nên vẻ đẹp mê hoặc lòng người ở miền đất Sa Huỳnh.