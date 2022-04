Hoàng hậu Thái Lan hi sinh mạng sống để bảo vệ chồng

Ngôi sao điện ảnh Piyapas Bhirombhakdi thủ vai hoàng hậu Suriyothai trong bộ phim "The Legend of Suriyothai" (Ảnh: Sony).

Cho đến ngày nay hoàng hậu Suriyothai vẫn là một trong những nữ anh hùng vĩ đại nhất trong lịch sử Thái Lan. Câu chuyện về hoàng hậu dũng cảm với sự quyết tâm và hy sinh quên mình đã tạo nguồn cảm hứng cho nhiều thế hệ sau này.

Trailer phim "The Legend Of Suriyothai" (Video: Sony).

Năm 2001, bộ phim The Legend of Suriyothai do đạo diễn Chatrichalerm Yukol thực hiện đã ra mắt khán giả. Đây là bộ phim nói về cuộc đời của hoàng hậu Suriyothai, người được người dân Thái Lan coi là nhà nữ quyền vĩ đại.

Bộ phim The Legend of Suriyothai có kinh phí thực hiện lên tới 11 triệu USD và là một trong những bộ phim có kinh phí lớn nhất trong lịch sử của điện ảnh Thái Lan. Nguồn kinh phí thực hiện bộ phim này chủ yếu do hoàng hậu Thái Lan Sirikit tài trợ.

Trong phim, ngôi sao điện ảnh Piyapas Bhirombhakdi vinh dự được thủ vai hoàng hậu Suriyothai. Piyapas là chắt của hoàng tử Nares Varariddhi, con trai của vua Mongkut. Mẹ của Piyapas là một cung nữ của hoàng hậu Sirikit.