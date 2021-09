Hoàng gia Anh cùng dàn sao đình đám ra mắt phim mới về điệp viên 007

Dương Tử Quỳnh chọn đầm Elie Saab khi tới sự kiện.

Naomie Harris chọn đầm của Michael Kors

Phoebe Waller-Bridge khác biệt trên thảm đỏ trong bộ jumpsuit sequin của Azzaro kết hợp áo choàng.

Rami Malek - diễn viên thủ vai phản diện trong tập phim này chọn suit của Prada.

Trailer 'No Time To Die' - phim sẽ công chiếu toàn cầu từ 8/10/2021

Quỳnh An