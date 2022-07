Hoàng Duyên nói gì về tựa bài 'Em Sẽ Báo Công An'?

Your browser does not support the video tag.

MV Em Sẽ Báo Công An - Hoàng Duyên

Trong buổi ra mắt, Gen Z Hoàng Duyên đã thể hiện khả năng "bắn rap" dễ thương với chất giọng nhẹ nhàng khiến ai cũng có thể xiêu lòng. Hoàng Duyên chia sẻ: “Đến hiện tại, Hoàng Duyên vẫn luôn muốn truyền tải các giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam thông qua các sản phẩm âm nhạc theo cách trẻ trung, bằng ngôn ngữ và từ góc nhìn thế hệ của mình - Gen Z.



Hoàng Duyên đọc rap ca khúc Em Sẽ Báo Công An