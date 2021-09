Hoàng Bảo Trâm top 10 Hoa Hậu Việt Nam 2020 giờ ra sao?

Support Saigon: Ngay đầu mùa giãn cách của TP. HCM, Bảo Trâm đã tham gia tổ chức và làm MC dẫn chương trình #SupportSaigon giúp gây quỹ cho chuỗi Siêu thị Mini 0đ.

Thế nhưng cuộc sống của Bảo Trâm bận rộn hơn nhiều so với những gì cô thể hiện trên mạng xã hội. Một ngày làm việc của Trâm thường bắt đầu từ sáng sớm tinh mơ và kết thúc vào nửa đêm. Bên cạnh công việc chính ở Đại học Fulbright, Trâm hiện đang là điều phối viên của From Saigon To Saigon (FSTS) - một dự án thiện nguyện mục đích hỗ trợ lương thực, thuốc men cơ bản cho bà con xóm trọ bị ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19 ở Sài Gòn.

Networking cùng Shark Linh: Bảo Trâm tại một sự kiện networking về phát triển sự nghiệp với Shark Thái Văn Linh. Kín tiếng nhưng cô gái 22 tuổi vẫn luôn năng nổ tham dự các diễn đàn trẻ.

So với lịch trình bận rộn khi còn là thí sinh Hoa Hậu Việt Nam, sự bận rộn của Trâm bây giờ đã hoàn toàn thay đổi. Nếu như trước đây 20 tiếng mỗi ngày, Trâm luôn phải giữ hình ảnh trau chuốt trước ống kính máy quay kể cả khi tham gia Hành trình Nhân ái, thì bây giờ mọi hoạt động của cô hoàn toàn ở phía sau hậu trường, không còn cần đến son phấn.

Cô gái 22 tuổi hiện tại đang phụ trách quản lý những dự án nhỏ hàng ngày mà nhóm FSTS thực hiện, tiếp nhận và điều phối những khoản ủng hộ của các nhà hảo tâm từ khắp nơi gửi về và đảm bảo những phần quà được gửi tới tận tay bà con đầy đủ và kịp thời. Trong 2 tháng qua, nhóm bạn đã huy động và trao tặng hơn 7.000 phần quà gồm lương thực, thuốc men cơ bản tới hơn 500 xóm trọ lớn nhỏ khắp các quận huyện của TP.HCM, với tổng số quỹ lên đến gần 3,5 tỷ đồng.

Ông bà có câu ''Đi một ngày đàng học một sàng khôn''. Nếu như trước đây Bảo Trâm chỉ nghĩ đơn giản mình có lòng thì ắt mọi người sẽ hiểu. Nhưng, chẳng phải cách cho còn quý hơn cái cho hay sao? Sau những chuyến đi, Bảo Trâm hiểu được rằng mọi thứ phải bắt nguồn từ chính trái tim mình và bởi vậy cô cùng các cộng sự không ngừng cố gắng mỗi ngày.