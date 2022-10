Hoàng Bách chỉn chu suốt 3 năm cho một ca khúc tặng vợ

Mới đây Hoàng Bách đã chính thức cho ra mắt ca khúc Vượt Biển - một sáng tác được anh ấp ủ suốt 3 năm qua. Ngoài mang ý nghĩa là món quà đặc biệt mà nam ca sĩ dành tặng Thanh Thảo - vợ của mình thì Hoàng Bách cũng mong muốn nó sẽ trở thành một ca khúc được các ông chồng dùng để bày tỏ tình cảm với người bạn đời của mình trước hành trình “vượt cạn”.

Your browser does not support the video tag.

Hoàng Bách - MV "Vượt Biển"

Hoàng Bách cho biết, trong 2 lần bà xã Thanh Thảo sinh bé Tê Giác và Meo Meo, anh không thể ở bên cạnh động viên vợ vì lịch trình công việc bận rộn. Đến khi Hippo chào đời, anh may mắn có thể vào phòng sinh và chứng kiến toàn bộ quá trình "vượt cạn" của vợ.



Gia đình 5 thành viên của Hoàng Bách