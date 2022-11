Hoàng Anh Gia Lai khiến cuộc đua trụ hạng thêm kịch tính

Ngay trước khi hiệp 1 khép lại, Minh Vương có pha xử lý hay trong vòng cấm trước khi dứt điểm chéo góc quyết đoán, ghi bàn cân bằng tỉ số 1-1 cho Hoàng Anh Gia Lai sau 45 phút thi đấu đầu tiên.

Sang hiệp 2, thế trận đôi công được hai bên tạo ra. Phút 72, từ quả đá phạt của Xuân Trường, trung vệ An See Hee băng vào đánh đầu tung lưới Hà Tĩnh nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị. Đây cũng là cú dứt điểm đáng chú ý duy nhất của Hoàng Anh Gia Lai trong hiệp 2.

Trong thời gian còn lại, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh dồn đội hình lên tấn công quyết giành 3 điểm trọn vẹn. Tuy nhiên, các chân sút của họ lại không thể tận dụng những thời cơ của mình, qua đó chấp nhận trận hòa 1-1. Kết quả này giúp đội bóng núi Hồng có thêm điểm. Tuy nhiên, họ vẫn chưa chắc suất trụ hạng khi chỉ hơn đội cuối bảng Sài Gòn FC đúng 2 điểm.