Hoàng Anh Gia Lai chạm trán Hà Nội tại vòng loại U19 Quốc gia 2022

VFF giải thích rằng, do các giải đấu U15 và U17 Quốc gia trong năm 2021 bị huỷ, đội dự tuyển U17 Quốc gia cũng sẽ tập trung, ngoài ra việc các cầu thủ có thể nhiễm COVID-19 nên bản thân mỗi đội bóng cũng cần nhiều lựa chọn hơn.

U19 Hoàng Anh Gia Lai và U19 Hà Nội nằm cùng bảng tại vòng loại U19 Quốc gia 2022. Ảnh: HAGL

Những lá thăm may rủi tiếp tục tạo ra nhiều bảng đấu hấp dẫn ngay từ vòng loại. Theo đó, bảng C được giới chuyên môn đánh giá là "tử thần" khi U19 Hà Nội sẽ chạm trán U19 Hoàng Anh Gia Lai, cùng với các đối thủ Công An Nhân Dân, Khánh Hoà và Lâm Đồng. Đội bóng Thủ đô là chủ nhà ở bảng đấu này.