Hoãn xử tài xế gây tai nạn khiến 3 thành viên Câu lạc bộ HAGL tử vong

Cùng thời điểm, xe tải 47C-263.06 (do lái xe Nguyễn Tấn Xôn điều khiển) chạy hướng ngược lại tông vào phần đầu xe của CLB HAGL.

Khi đến Km1646+500, thuộc địa phận xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh, Bình điều khiển xe vượt ô tô con 81A-004.70 do ông Nguyễn Tú Sinh (58 tuổi, trú phường Ia Kring, thành phố Pleiku) điều khiển chạy cùng chiều, chở ba thành viên CLB HAGL.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 thành viên CLB Hoàng Anh Gia Lai tử vong (Ảnh: Đức Hà).

Hậu quả khiến 3 thành viên CLB HAGL gồm: Huấn luyện viên Dương Minh Ninh (49 tuổi, trú phường Diên Hồng, thành phố Pleiku), cầu thủ Paollo Madeira Oliveira (28 tuổi, quốc tịch Brazil) và bác sĩ Đào Trọng Trí (32 tuổi, trú thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) tử vong. Lái xe Nguyễn Tú Sinh bị thương tích nặng với kết quả giám định 44%.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân tai nạn là do bị cáo Bình điều khiển ô tô vượt xe khác khi chưa đảm bảo các điều kiện an toàn, không giữ khoảng cách an toàn với ô tô phía trước, thiếu chú ý quan sát, xử lý kém. Hậu quả làm 3 người chết tại chỗ, 1 người bị thương.

Qua đó, bị cáo Bình bị truy tố theo quy định tại điểm a khoản 3 điều 260 Bộ Luật hình sự, khung hình phạt từ 7 đến 15 năm tù.