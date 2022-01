Hoàn thành nhiệm vụ trong 6 ngày, CSTO đã cử lực lượng nào đến Kazakhstan?

Lực lượng của CSTO tại sân bay Almaty của Kazakhstan (Ảnh: Reuters).

Theo Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Kemelevich Tokayev, từ ngày 13/1, việc rút quân theo từng giai đoạn của lực lượng gìn giữ hòa bình CSTO sẽ bắt đầu và sẽ kết thúc trong vòng 10 ngày. Như vậy, nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tập thể đầu tiên hoàn thành sau 6 ngày, và một câu hỏi nhiều người quan tâm đặt ra là CSTO đã cử đơn vị quân đội nào đến Kazakhstan?

Phản ứng nhanh

Vào ngày 5/1, Kazakhstan rơi vào tình trạng khẩn cấp do làn sóng biểu tình biến thành bạo loạn. Ngay sáng 6/1, Tổng thống Tokayev đã thông báo ông đã tìm kiếm sự hỗ trợ từ CSTO để "vượt qua mối đe dọa nguy cơ từ chủ nghĩa khủng bố".

Ngay trong ngày 6/1, Hội đồng CSTO đã thông qua nghị quyết cử một lực lượng gìn giữ hòa bình tập thể tới Kazakhstan để nhanh chóng ổn định tình hình. Theo truyền thông Nga, đây là lần đầu tiên CSTO thực hiện "hoạt động gìn giữ hòa bình" tập thể.

CSTO là một tổ chức quân sự do các nước liên quan trong Cộng đồng các quốc gia độc lập SNG thành lập sau khi Liên Xô giải thể. Trước đây nó được gọi là "Hiệp ước An ninh Tập thể" và được đổi thành "Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể" vào năm 2002.