Hoàn thành liên thông mã QR trên 2 ứng dụng PC-Covid và VNeID vào ngày 1/11

Lãnh đạo 3 Bộ cũng thống nhất chỉ sử dụng 3 ứng dụng phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 gồm: PC-Covid do Ban chỉ đạo quốc gia chỉ đạo xây dựng phục vụ phòng chống dịch Covid-19; VNeID - ứng dụng phục vụ định danh người dân, xác thực người dân do Bộ Công an quản lý và là ứng dụng tồn tại lâu dài để phục vụ xã hội; Sổ Sức khỏe điện tử - ứng dụng quản lý thông tin sức khỏe của người dân, trong đó có dữ liệu về tiêm chủng do Bộ Y tế quản lý.

Ba nền tảng trên liên thông dữ liệu với nhau, xác thực thông tin cho nhau. “Địa phương không phát triển thêm phần mềm ứng dụng khác, tránh gây rắc rối cho người dân”, thông báo kết luận hội nghị nêu rõ.