Hoàn tất cáo trạng truy tố Trang Nemo 'vừa đánh nhau vừa livestream' ở TP.HCM

Thấy vậy, Y. xông vào can ngăn thì bị Khương dùng cùi chỏ đánh. Thấy xảy ra xô xát, bảo vệ cửa hàng Trang Nemo là Nam và Tuấn chạy vào, do bực tức Nam dùng tay đánh vào mắt trái của K., Tuấn dùng tay đánh vào mắt phải của K.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng có mặt tại cửa hàng, mời những người liên quan về trụ sở làm việc.

Khi ra khỏi cửa hàng, 2 bên tiếp tục xảy ra xô xát, Trang dùng tay giật khẩu trang của K. Quy, Khương, Nam, Tuấn tiếp tục dùng tay tấn công K.

Do những người này tiếp tục đánh nhau, nên lực lượng chức năng can thiệp, bắt giữ Trang và nhân viên cửa hàng đưa về trụ sở Công an phường Nguyễn Cư Trinh để xử lý.