Hoãn phiên toà xét xử vụ nam sinh lớp 8 bị đánh tử vong khi chơi bóng rổ

Do bị cáo vắng mặt nên HĐXX quyết định hoãn phiên toà xét xử vụ nam sinh lớp 8 ở Long Biên bị đánh dẫn đến tử vong, thời gian xử lại sẽ được thông báo sau. Ngày 19/11, TAND quận Long Biên (Hà Nội) xét xử vụ án nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não khi đang chơi bóng rổ ở đình Lệ Mật. Bị cáo là Trương Văn Minh (16 tuổi, ở phường Việt Hưng, quận Long Biên) bị truy tố tội danh Cố ý gây thương tích theo quy định tại Điểm a, Khoản 4, Điều 134 Bộ luật Hình sự. Từ sáng sớm, rất đông người dân kéo đến trước cổng toà án để theo dõi phiên toà. Lực lượng chức năng túc trục để đảm bảo an ninh trật tự. An ninh được thắt chặt, nhân viên y tế cũng được huy động đến toà. Mẹ nạn nhân được người thân dìu đến. Bà khóc ngất trước phiên toà xét xử kẻ gây ra cái chết cho con trai. Khoảng gần 9h, phiên toà bắt đầu. Tuy nhiên, bị cáo Trương Văn Minh bị sốt phát ban, không đủ điều kiện sức khoẻ để tham dự phiên toà. Sau thời gian hội ý, HĐXX quyết định hoãn phiên toà. Mẹ nạn nhân (áo đen, ở giữa) được người thân dìu tới toà. Theo cáo trạng, chiều 17/3, T.V.K. (12 tuổi) chơi tại khu vực sân bát giác trong khuôn viên đình Lệ Mật thì xảy ra mâu thuẫn và bị N.H.Đ. (14 tuổi, học sinh lớp 8 Trường THCS Việt Hưng) tát. T.V.K chạy đi gọi anh trai là Trương Văn Minh để nhờ giải quyết mâu thuẫn. Khi 2 anh em đi bộ ra sân đình Lệ Mật thì gặp bố đẻ là ông T.V.T. Nghe con kể, ông T.V.T chở 2 con bằng xe máy ra sân đình Lệ Mật để xem ai đánh. Khi đến khu vực đình Lệ Mật, ông T. bảo 2 con đi vào sân đình gặp ông nội đang có mặt ở đấy, còn ông T. quay xe định ra về. Lúc này, ông T. thấy Minh chạy vào đấm làm cháu Đ. ngã ra đất thì vào can ngăn rồi chở 2 con về nhà. Sau đó, ông T. trở lại khu vực sân đình Lệ Mật, thấy cháu Đ. có biểu hiện choáng, mặt tái nên đưa cháu Đ. vào Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cấp cứu. Sau khoảng 2 tháng điều trị, nam sinh N.H.Đ. không qua khỏi. Quá trình điều tra, công an xác định có 3 nhân chứng chơi bóng cùng Đ. và chứng kiến hành vi của Minh. Cơ quan công an đã lấy lời khai của các nhân chứng để phục vụ điều tra. Tại cơ quan điều tra, Trương Văn Minh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, lời khai của Minh đối với hành vi gây thương tích cho Đ., phù hợp với các tài liệu, chứng cứ cơ quan điều tra đã thu thập được. Cơ quan điều tra xác định T.V.K. là đồng phạm với Minh về hành vi gây thương tích cho cháu N.H.Đ. Tuy nhiên, tính đến thời điểm phạm tội, K. mới 11 tuổi 5 tháng 20 ngày. Vì vậy, K. chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Cơ quan điều tra đã thông báo về địa phương nơi cư trú và trường học của K. để phối hợp quản lý, giáo dục K. Đối với ông T.V.T. (45 tuổi, bố của Minh và K.), cơ quan điều tra kết luận ông T. không đồng phạm với Trương Văn Minh trong việc gây thương tích cho nạn nhân. Minh Tuệ