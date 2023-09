Hoãn phiên toà tranh chấp chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần may Mường La

Cuối tháng 8, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm vụ án kinh doanh thương mại tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng cổ phần giữa cá nhân với thành viên công ty và tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần may Tiên Sơn Mường La, nay là Công ty cổ phần may Mường La.

Tại phiên toà phúc thẩm, bà Nguyễn Thị Mai và ông Dương Ngô Luận không kháng cáo. Ông Nguyễn Bá Đông cũng không kháng cáo với tư cách cá nhân, nhưng trình bày ông này kháng cáo với tư cách công ty.

Tuy nhiên, sau nửa ngày xét xử, HĐXX bất ngờ tuyên bố hoãn phiên toà do cả 2 bên không thoả thuận, thống nhất được với nhau về việc giải quyết vụ án.

Trước đó, trong quá trình giải quyết vụ án, TAND tỉnh Sơn La đã 3 lần thông báo và 2 lần tiến hành phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hoà giải các đương sự thực hiện quyền và nghĩa vụ tố tụng của mình.

Theo đơn khởi kiện, nguyên đơn là bà Lê Thị Hương trình bày, tháng 3/2017, ông Dương Ngô Luận, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần may Tiên Sơn Mường La, nay là Công ty cổ phần may Mường La (gọi tắt là công ty may) đến gặp bà Hương vay 1 tỷ đồng để mua vật liệu xây dựng. Tài sản thế chấp là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tháng 5/2017, công ty may xây dựng 2 nhà xưởng lắp ghép. Do khó khăn về tài chính nên các cổ đông của công ty may tiếp tục đến gặp bà Hương đặt vấn đề vay 3 tỷ đồng và hẹn đến cuối năm sẽ thanh toán toàn bộ số tiền đã vay dưới hình thức vay vốn ngân hàng hoặc lãi trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Do đây là số tiền lớn nên bà Hương kêu gọi ông Nguyễn Bá Đông cùng cho vay.

Trong năm 2018, do tình hình tài chính của công ty may vẫn khó khăn nên việc trả lương cho công nhân thường bị chậm. Bà Nguyễn Thị Mai là Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty may đã nhiều lần đến gặp bà Hương nhờ vay hộ tiền để trả lương cho công nhân.

Để bảo đảm cho khoản vay, các cổ đông của công ty may gồm bà Mai, ông Dương Ngô Luận, ông Dương Ngọc Sơn đã lập hợp đồng chuyển nhượng cổ phần giữa bên chuyển nhượng là bà Mai, ông Luận, ông Sơn và bên nhận chuyển nhượng là bà Hương để chuyển nhượng 3,6 triệu cổ phần, tương đương 36 tỷ đồng, chiếm 100% tổng vốn điều lệ của công ty may.

Trong trường hợp việc trả nợ không thực hiện được thì bà Hương sẽ bỏ thêm tiền để mua lại 100% cổ phần của công ty may với giá trị như trong hợp đồng chuyển nhượng.

Tính đến ngày 25/12/2018, tổng số tiền các cổ đông của công ty may đã vay của bà Hương gồm cả tiền gốc và tiền lãi là 6,22 tỷ đồng.