Hoãn phát hành hồi ký nhạy cảm của Aaron Carter

Aaron Carter kể nhiều nội dung nhạy cảm trong hồi ký.

Theo Atherton, Aaron từng muốn câu chuyện cuộc đời được kể dưới cây bút của Andy Symonds, nhà báo và tác giả nổi tiếng, theo cách thô sơ nhất. Tuy nhiên, đây chưa phải lúc giới thiệu câu chuyện đó tới công chúng.

Trước đó, Page Six đưa tin trước khi qua đời, Aaron từng cố ngăn nhà xuất bản phát hành hồi ký của anh. Tuy nhiên, một số nội dung nhạy cảm trong sách đã xuất hiện tràn lan trên mạng. Và theo thông báo, hồi ký (My father's son): Aaron Carter: An incomplete story of an incomplete life (tạm dịch: Con trai của cha: Aaron Carter: Câu chuyện dang dở của một cuộc đời dang dở) sẽ được phát hành ngày 15/11.