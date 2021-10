Hoàn hảo nhưng vẫn bị vợ bỏ, ngày ra tòa vợ còn thừa nhận ngoại tình và vấn đề lại nằm ở thói quen ân ái của chồng

Tuy nhiên dù anh có chất vấn ra sao thì An cũng không nói nhiều thêm. Thoáng nghĩ tới khả năng vợ ngoại tình nhưng Long lại gạt đi ngay. Ở An không có dấu hiệu gì khả nghi cả. Hơn nữa anh luôn đáp ứng đủ cả nhu cầu về tình cảm và tình dục, cô thiếu thốn gì đâu mà phải ngoại tình?

Sau 2 năm chung sống êm ấm và hạnh phúc, vào một ngày không báo trước, An đột ngột đưa đơn ly hôn yêu cầu chấm dứt quan hệ hôn nhân với Long. Nói về lý do, cô chỉ buông một câu ngắn gọn: “Chúng ta không hợp nhau!”.

Ảnh minh họa

Dẫu uất ức, không cam lòng nhưng do bị động chạm tự ái, cuối cùng Long vẫn quyết định ký đơn ly hôn. Ngày họ ra tòa nhận phán quyết cuối cùng, Long không kìm lòng được một lần nữa hỏi An về lý do thật sự cô muốn ly hôn.

Hai người vào một quán cà phê nói chuyện. Cuộc trò chuyện ấy đã hé lộ về lý do thật sự An đưa ra quyết định chia tay khiến Long không thể tin nổi:

- Vì tôi đã ngoại tình.

- Cái gì? Cô thật sự dám…

- Chỉ là tình một đêm thôi, hiện tại cũng không gặp lại. Nhưng sau cái đêm ấy tôi mới nhận ra sống với anh thật sự không hợp. Bởi vì trong các cuộc ân ái anh chưa bao giờ oral sex cho tôi cả.