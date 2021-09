'Hoàn Châu Cách Cách' bộ phim mang lời nguyền: Dàn diễn viên kẻ ngồi tù, kẻ bị truy nã...

Hoàn Châu Cách Cách nổi tiếng đến mức nào?

Hoàn Châu Cách Cách là bộ phim truyền hình cổ trang Hoa ngữ nổi tiếng, ra mắt vào cuối thế kỉ 20, do Công ty truyền bá Di Nhân và Đài Truyền hình Hồ Nam đồng hợp tác sản xuất. Tác giả nguyên tác là Quỳnh Dao cũng đảm nhiệm luôn vai trò biên kịch.

Bộ phim Hoàn Châu Cách Cách

Thời điểm Hoàn Châu Cách Cách lên sóng, khắp các con phố, ngõ, hẻm đều là áp phích phim. Tỷ lệ thu hút người xem trung bình toàn quốc của phần 1 là 47%, phần 2 vượt quá 54%, tiến gần đến con số 60% kinh ngạc. Thậm chí, đặt trong thời đại ngày nay, điều này gần như không thể hình tượng được, hơn một nửa dân số tiếp cận đến phim truyền hình đều là xem Hoàn Châu Cách Cách, một kỷ lục lớn, chưa bộ phim nào vượt qua được cho đến nay. Bách khoa toàn thư cũng viết: "Sau năm 2000, e rằng không có được bộ phim truyền hình nào đạt được hiệu quả này".

Dàn diễn viên trong phim bỗng trở nên nổi tiếng cả nước chỉ sau một đêm. Hoàng đế Càn Long (do Trương Thiết Lâm thủ vai), Tiểu Yến Tử (do Triệu Vy thủ vai), Hạ Tử Vy (do Lâm Tâm Như thủ vai), Kim Tỏa (do Phạm Băng Băng thủ vai), Phúc Nhĩ Khang (do Châu Kiệt thủ vai)... mỗi một vai diễn đều để lại ấn tượng vô cùng sâu đậm trong lòng khán giả, trở thành đề tài bán tán sôi nổi suốt một thời.

Hai mươi ba năm sau - sóng gió nổi lên, Hoàn Châu Cách Cách trở thành nổi ám ảnh tuổi thơ!

Hoàn Châu Cách Cách sau nhiều năm lên sóng, ngoại trừ Tô Hữu Bằng, dàn diễn viên chính trong phim gần như bị xóa sổ hoàn toàn.