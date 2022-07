Hoài Phương gây sốc khi tặng Việt Hương nhẫn kim cương 11 carat

Năm nay dịp hè cho con về thăm bạn, gia đình Hương thăm nhà. Trước là kỷ niệm 16 năm ngày cưới, sau là muốn gặp lại anh chị em nghệ sĩ trong nghề sau những mất mát, mệt mỏi vì đại dịch. Mong có một buổi gặp mặt thương yêu, cũng như giới thiệu với bạn bè về bộ phim mới.

Anh chị em nào nhận được thiệp do em gửi hoặc do nghệ sĩ Hoài Tâm gửi giúp, mình hẹn nhau 11/7 nhé! Còn anh chị nào không nhận được là do Việt Hương sơ suất, thông cảm cho Việt Hương!

Xin phép không nhận quà, không nhận lì xì, không nhận bánh, hoa... Nói chung tới ăn cơm thân mật là vui rồi ạ".