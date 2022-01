Hoài Linh trở lại rực rỡ, Vy Oanh, Hồng Vân ra sao sau ồn ào với CEO?

Ở thời điểm đó, NSND Hồng Vân đã có cách ứng xử khá văn minh. Cô đăng dòng trạng thái giải đáp từng thắc mắc với khán giả về lời tố của nữ doanh nhân, đồng thời phản bác những thông tin sai sự thật về mình trên báo chí. Kể từ sau đó, bà bầu sân khấu kịch Phú Nhuận cũng không đả động đến vấn đề này nữa.

Mới đây, kỷ niệm 23 năm kết hôn, NSND Hồng Vân đã đăng tải những hình ảnh hạnh phúc bên ông xã từ trẻ cho tới hiện tại, cùng lời nhắn nhủ ngọt ngào.

“Chúng mình luôn sát cánh bên nhau trong mọi hoàn cảnh đã 23 năm rồi ông xã nhỉ... Cảm ơn ông xã luôn là người bảo vệ, che chở và mang lại hạnh phúc cho bốn mẹ con em. Luôn bên nhau chồng nhé”, nữ nghệ sĩ viết.

Hiện tại, NSND Hồng Vân cùng tài tử Lê Tuấn Anh đã sang tận xứ cờ hoa để thăm con gái Xí Ngầu và đỡ đần khi cháu ngoại đầu tiên chào đời.

Tịnh Thất Bồng Lai

Ngày 5/1, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An khởi tố ông Lê Tùng Vân - người đứng đầu Tịnh Thất Bồng Lai (còn gọi là Thiền am bên bờ vũ trụ) về các tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” và “loạn luân”.

Trước đó, Tịnh Thất Bồng Lai là cụm từ khóa thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng khi bà chủ Đại Nam nhắc đến trong livestream và những lùm xùm xoay quanh ông Lê Tùng Vân.

Bên cạnh chuyện nơi này nhận “vơ” là cơ sở thờ tự thì các bé nhỏ trong Tịnh Thất không phải là trẻ mồ côi, trong số đó có nhóm “5 chú tiểu”.

Với việc trở thành quán quân “Thách Thức Danh Hài”, nhóm “5 chú tiểu” bao gồm 5 em nhỏ từ 4-5 tuổi có biệt tài diễn xuất đã trở thành hiện tượng nổi tiếng nhất và mang lại nguồn thu nhập chính cho Tịnh Thất Bồng Lai.

Hiện tại, trụ sở này đang được khám xét và điều tra. Về phần 5 chú tiểu, tình hình hiện tại vẫn chưa rõ.